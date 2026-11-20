Çorum Dodurga'da park halindeki cipe çarpan otomobildeki 2 kişi kazada yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Dodurga ilçesinde park halindeki cipe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, biri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çorum'un Dodurga ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Dursun D. (49) idaresindeki 19 ADR 725 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Yunus Emre Bulvarı Çorum Caddesi'nde yol kenarında park halindeki 06 TKC 95 plakalı cipe çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki eşi Hacer D. (47) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hacer D, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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