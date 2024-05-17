Çorum Oğuzlar İlçesinde Gençlik Haftası Kutlamaları Kapsamında Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Çorum Oğuzlar İlçesinde Gençlik Haftası Kutlamaları Kapsamında Resim Sergisi Açıldı

Çorum Oğuzlar İlçesinde Gençlik Haftası Kutlamaları Kapsamında Resim Sergisi Açıldı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu'nda bir resim sergisi açıldı. Sergide öğrencilerin çeşitli resim ve el işi çalışmaları sergilendi. Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, sergide yer alan çalışmaların birbirinden güzel olduğunu belirtti ve öğrencilerin yetenekli olduğunu vurguladı. Sergideki çalışmalar hakkında bilgi veren görsel sanatlar öğretmeni Cevriye Cızlak, sergiye Kaymakam Turan, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Okur ve İlçe Emniyet Amiri Esat Çelik'in de katıldığını söyledi.

17.05.2024 18:37
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında resim sergisi açıldı.

Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu'nda açılan sergide öğrencilerin çeşitli resim ve el işi çalışmaları sergilendi.

Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, sergide birbirinden güzel çalışmaların yer aldığını söyledi.

Gençlik Haftası kapsamında güzel bir etkinlik yapıldığını belirten Turan, "Sergide öğrencilerimizin Gençlik Haftası'na yakışır eserleri bulunuyor. Çok yetenekli öğrencilerimiz var." dedi.

Görsel sanatlar öğretmeni Cevriye Cızlak, Kaymakam Turan ile Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Esat Çelik'e sergide yer alan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Oğuzlar İlçesinde Gençlik Haftası Kutlamaları Kapsamında Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Oğuzlar İlçesinde Gençlik Haftası Kutlamaları Kapsamında Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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