Çorum'un ilçelerinde orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında 'Orman Benim' etkinlikleri gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çorum'un ilçelerinde orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında 'Orman Benim' etkinlikleri gerçekleştirildi

Çorum\'un ilçelerinde orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında \'Orman Benim\' etkinlikleri gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası kapsamında Çorum'un ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde orman temizliği ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

03.05.2024 16:02  Güncelleme: 16:19
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Çorum'un ilçelerinde orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası Çorum'da da yapıldı.

Kampanya kapsamında Osmancık Adatepe mevkisindeki kızılçam ormanında budama ve temizlik yapıldı.

Etkinlikte Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezleri ve yurtlardaki öğrenciler, Tarım Lisesi öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gönüllüler yer aldı.

Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Aytaş, gazetecilere, etkinlikle Türkiye'deki ormanların temiz tutulmasını sağlamanın hedeflendiğini belirterek, "Özellikle ormanımızın temiz tutulmasında herkesin katkısının olması hedefleniyor. Amaç farkındalık yaratmak. Genelde orman deyince ormancının gözüyle görülüyor. Buradaki amaç, ormana herkes sahip çıksın." dedi.

Oğuzlar

Oğuzlar ilçesinde protokol üyeleri ve vatandaşlar, Dedevan mevkisindeki ormanlık alanda çevre temizliği yaptı.

Etkinliğe Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Oğuzlar Orman İşletme Şefi Hale Karakaş, polis ve jandarma ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte toplanan çöpler, Oğuzlar Belediyesi ekiplerince bulundukları yerden alınarak çöplüğe taşındı.

Uğurludağ

Uğurludağ Beyoğlu Yaylası'nda "Orman Benim" kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri ve vatandaşlar çöp topladı.

Uğurludağ Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı da çöp toplama etkinliğinde yer aldı.

Katırcı, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Bayat

Bayat'ta vatandaşlar, Yatukcu Mahallesi'ndeki Çaltı Mesire Alanı ve Ormanı'nı çöplerden arındırdı.

Bayat Kaymakamı Seher Söyler ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Cumhuriyet İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileriyle ormanlık alanda temizlik yaptı.

Söyler, öğrencilere temizlik yapmalarından ötürü teşekkür etti.

Dodurga

Dodurga Orman İşletme Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte vatandaşlar Dodurga Mesire Alanı'nda çöp topladı.

Çevre ve orman bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve orman işletme personeli temizlik yaptı.

Etkinlikte öğrencilere doğada çöp üreten tek canlının insanlar olduğu hatırlatılarak, çöplerin düzenli tasniflenmesi ve çevreye zarar vermesinin önlenmesi gerektiği anlatıldı.

Laçin

Kampanya kapsamında Laçin'de öğretmen ve öğrenciler, doğal güzelliğiyle öne çıkan Yeşil Göl ve çevresindeki ormanlık alanda temizlik gerçekleştirdi.

Katılımcılar, topladığı onlarca poşet dolusu çöpü Laçin Belediyesi ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'un ilçelerinde orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında 'Orman Benim' etkinlikleri gerçekleştirildi - Son Dakika

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