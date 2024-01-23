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Cübbeli Ahmet: Demirtaş'ın adaylığına çok iyi bakıyorum çünkü İmamoğlu seçimi kaybeder - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet: Demirtaş'ın adaylığına çok iyi bakıyorum çünkü İmamoğlu seçimi kaybeder

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı canlı yayında yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu. Başak Demirtaş'ın İstanbul adayı olma ihtimalini nasıl değerlendirdiği sorulan Cübbeli Ahmet Hoca, "Çok iyi bakıyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu seçimi kaybeder" yanıtını verdi.

23.01.2024 - 08:01,  Güncelleme: 08:05
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TV100 ekranlarındaki Taksim Meydanı programına konuk olan Ahmet Mahmut Ünlü, yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİZ CUMHUR'UN YANINDAYIZ YANİ HER ZAMAN"

Sunucunun "Siz, 2019 seçimlerinde İmamoğlu- Binali Yıldırım yarışırken demiştiniz ki 'Ben Binali Yıldırım'ı destekliyorum.' Bu seçimde desteklediğiniz bir aday var mı özellikle İstanbul için soruyorum?" sorusuna Cübbeli Ahmet Hoca "Onu söylemeye ne gerek var? Biz Cumhur'un yanındayız yani her zaman. Şu an da Cumhur'un uygun olduğunu görüyorum." cevabını verdi.

"EKREM BEY KAYBEDER DİYE, DEMİRTAŞ'IN ADAYLIĞINA İYİ BAKIYORUM"

Cübbeli Ahmet Hoca "Siz Sayın Başak Demirtaş'ın adaylığına nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna ise "Çok iyi bakıyorum." yanıtını verdi. "Neden?" sorusunu ise Cübbeli Ahmet Hoca "Ekrem Bey kaybeder diye" diyerek yanıtladı.

Cübbeli Ahmet: Demirtaş\'ın adaylığına çok iyi bakıyorum çünkü İmamoğlu seçimi kaybeder
YORUMLAR (27)
  • OĞUZ İÇEN : SENDE ÇOK SIKTIN HOCA,Bİ GİT HELE KENDİNE BAŞKA YERDE İŞ BUL :))HEMİDE SGK'LI Yanıtla 140 230
  • kenan sar: senin gibi din istismarcılarının işine gelir tabi Yanıtla 108 221
  • Selçuk Durgel: emekliden haberin yok galiba hoca efendi erdoğan istanbula kendi aday olsa bile kazanamaz sen emekliyi aç bırak sonra gel oy iste açlık imkansızlık insana neler yaptırır biliyormusun yok. çünkü karnın tok Yanıtla 80 232
  • Harun Gür: Dini öğretide az konuşmak tavsiye edilir. Her konuda maydonoz olmak zorundamisın.Ilminle amel et. Yanıtla 56 191
  • salihb: Hoca tavşana kaç,tazıya tut yapıyor Yanıtla 46 181
  • Tulay Harman: Günün manşetiymiş.Birde kahkaha atıyorlar.Neymiş namazlı abdestliymiş,Allah'tan öylesiniz yoksa halimiz ne olurdu? İstemezsiniz tabi ister misiniz Ekrem İmamoğlu musluklarınızı kapattı..Keşke dinimizin güzelliklerini, ahlâkı doğruyu yanlışı bunlardan değilde bize yol gösterilerin kitabımızı okusa da öğrense doğru bir şekilde insanlarımız ama tembeliz maalesef ... Yanıtla 66 152
  • osman şahin: Emekliden oy yok AKP hezimete uğrayacak Yanıtla 60 134
  • Recep Ekız: Taktığın saat kol düğmelerinin nerelerden kimlerden geldiğini biliyoruz kafir seni birde müslümanlık taslarsın imamoğlu sizi delecek hiç merak etme Yanıtla 77 113
  • memet pektas: Din bilginde siyaset bilginde zayıf. Sanane siyasetten ya herkes kendi işini yapsın. Gerçi senin işin gücün yok Yanıtla 47 119
  • Nuray Yigit: sen bu ülkede emekli ne halde dul yetim ne halde biliyormusun acaba rabbim sorsun size bizlerin hakkını Yanıtla 31 112
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SON DAKİKA: Cübbeli Ahmet: Demirtaş'ın adaylığına çok iyi bakıyorum çünkü İmamoğlu seçimi kaybeder - Son Dakika
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