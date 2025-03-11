Çubuk İmam Hatip'te İftar Coşkusu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesinde iftar programında gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen iftara Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Mesçioğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Davetlilerin ramazan davulu ve manilerle karşılandığı iftarda, öğretmenlerin oluşturduğu koro tarafından seslendirilen ilahinin ardından bir öğrenci tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Yapılan duanın ardından iftar yapılırken, öğrencilere pamuk şekeri ikram edildi.

Programda okula, öğrencilere maddi ve manevi katkı veren emekli müftülerden Abdurrahman Somuncu'ya tablo hediye eden Belediye Başkanı Baki Demirbaş, okulun avlusunda öğrenci ve öğretmenlerle aynı sofrada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.