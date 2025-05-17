Çubuk'ta Kurbanlık Alışverişi Yoğun

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık alışverişleri hız kazandı. Özellikle büyükbaş kurbanlıklara yoğun ilgi gösterildiği gözlendi.

Çubuk Belediyesi Veteriner Hekimi Yalçın Bekir Kılınç, bayramın 3. gününe kadar açık olacak pazarda kurban kesimlerinin de yapılacağını belirtti.

Kılınç, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nda en çok dikkat edeceği konulardan biri, mümkün olduğu kadar hijyenik yerlerde kurbanlarını kesmelerini öneriyoruz. Bir de kesimden sonra kurban etlerini özellikle poşetlere direk koymamalarıdır. Mutlaka etlerin dinlendirilmesi gerekmektedir. Kurban alırken en çok dikkat edecekleri de birincisi hayvanın besili ve sağlıklı olmasıdır." dedi.

Çorum'dan kurbanlıklarını satmak için gelen besicilerden Ali İhsan Keyvan, pazarda fiyatların uygun olduğunu savundu.

Besicilerden Ferhat Yalçın ise fiyatlardan dolayı alıcıyla satıcının anlaşmakta zorluk yaşadığını dile getirdi.