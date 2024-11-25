Çubuk'ta Öğrencilerden Kermes

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler tarafından, geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.

Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde açılışı yapılan çok amaçlı salonda düzenlenen kermeste, öğretmenlerin ve öğrencilerin hazırladığı yemekler ve pastalar satışa sunuldu.

Okul Müdürü Muharrem Balaban, düzenlenen kermesin hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin düzenledikleri kermes ile ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmek adına duyarlılık gösterdiklerini ifade eden Gündüz, "Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bir nebze de olsa faydalı olur." dedi.

Okullarında çok sayıda depremzede öğrenci olduğunu da dile getiren Gündüz, "Elde edilen gelirler öğrencilerimizin eğitimine harcanacaktır. Bu kermesimize tamamen kendi imkanlarımızla okuldaki öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin velilerin destekleriyle hazırlandı. Burada satılan ürünleri de yine öğrenciler alacakları için uygun fiyata satılıyor. Burada hem öğrencilerimiz sosyalleşiyor hem de bir taraftan paylaşmayı, görevi tamamlama bilincine sahip oluyorlar. Bir taraftan da okuldaki eğitim ve öğretimleri desteklemiş oluyorlar." diye konuştu.

Öğrencileriyle birlikte güzel bir kermes düzenlediklerini anlatan öğretmenlerden Mehtap Avcı da, "Çocuklarımla hem eğlenerek hem de beraber güzel sosyalleşerek beraber vakit geçirerek tatlı bir organizasyon düzenledik." ifadesini kullandı.

Getirdikleri ürünleri evlerinde hazırladıklarını aktaran öğrencilerden Zeynep Tuğçe Tufan ise,"Bugün burada yetimlere, evsiz çocuklara, ihtiyaç sahiplerine bağış yapmak için kermes düzenledik. Böreklerimiz var, kurabiyelerimiz var, çeşit çeşit ürünlerimiz var." dedi.