Çukurova'da Yağmur ve Kar Sevinci

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Yağmur ve kar çiftçiyi sevindirdi

Kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan Çukurova çiftçisinin yağmur sevinci

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Don olmadığı sürece bizim için sorun yok"

ADANA - Çukurova'da son günlerde yaşanan kar yağışı ve yağmur, kuraklık riskiyle karşı karşıya gelen çiftçileri sevindirdi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da yaz aylarında rekor sıcaklıklar yaşandı. Hal böyle olunca Çukurova, kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldı. Kuraklık nedeniyle birçok üründe verim kaybı yaşanırken birçok üründe hasat edilmeden tarlada yandı.

Barajlarda sular çekildi

Ayrıca yağışsız geçen günler nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nde su, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre çekildi. Ayrıca Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği tarafından çiftçilere de 'Su yok güzlük ürün ekimi yapmayın' uyarısı yapıldı.

Yağışlar çiftçiyi sevindirdi

Ancak son birkaç gündür kent genelinde yağan yağmur, Tufanbeyli ve Pozantı ilçelerinde yağan kar yağışı, çiftçileri sevindirdi.

"Toprak suya doydu"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Çukurova'nın tamamında kuraklık baş göstermişken 17 Kasım'dan bugüne kadar yağan kar yağışı ve yağmurlar sayesinde toprak suya doydu. Geçmişteki kış geri geldi. Bu yağan yağmurlar, buğdaya, karnabahara, lahanaya ve marul başta olmak üzere bütün ürünlere faydası oldu. Karın yağması da bizleri çok sevindirdi. Adana'nın kuzeyindeki barajlarda su oranı bayağı düşmüştü. Çok şükür yağmur ve kar ile bunu atlattık" ifadelerini kullandı.

"Barajlarda 40 günlük su kalmıştı"

Kışın zor ve çetin geçeceğini anlatan Doğan, "Şuanda çiftçilerimiz mutlu. Kış çetin ve zor geçecek gibi gözüküyor. Don olmadığı sürece bizim için sorun yok. Çiftçimiz tarlasını sürüp hazırlamıştı. Suya ihtiyaç vardı. Çok iyi oldu. Barajımızda sadece 40 günlük içme suyu vardı. Mevcut ağaçlara yetecek kadar su yoktu. Çiftimizi sevindirdi" diye konuştu.

Öte yandan Başkan Doğan, Perşembe günü beklenen dona karşı çiftçileri uyardı.