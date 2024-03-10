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Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin, projelerini açıkladı.

Öztekin, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda "Buca Değişsin Sen İste Buca Gelişsin" sloganıyla düzenlenen proje tanıtım toplantısında, Buca'ya dair projelerini görsellerle anlattı.

Buca'da her kesime hitap edecek projeler hazırladıklarını belirten Öztekin, insanı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla vatandaşlara hizmet edeceklerini söyledi.

Yaşamını Buca'da sürdürdüğünü anlatan Öztekin, "Burayla ilgili hayallerim var ve bu hayalleri gerçekleştirmek için yola çıktık." dedi.

Buca'da sosyal belediyecilik anlayışının yanı sıra trafik, altyapı, üstyapı, yeşil alan, sosyal ve sportif tesis, meydan gibi yatırımların planlarını hazırladıklarını belirten Öztekin, organik tarımın desteklenerek kooperatiflerin kurulması, istihdamın artırılması, kadınların ve gençlerin üretime dahil edilmesi gibi pek çok projeyi hayata geçirmek için vatandaştan yetki istediklerini sözlerine ekledi.

Programa AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da katıldı.