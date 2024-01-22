Cumhur İttifakı Buluşuyor: Eskişehir\'de Hizmete Hazırlanıyoruz

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Çifteler ilçesinde düzenlenen "Cumhur İttifakı Buluşuyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Çifteler Türk Dünyası Kültür Evi'nde düzenlenen programda konuşan Hatipoğlu, ilçede Cumhur İttifakı'nın paydaşlarının kol kola girdiğini ve seçime hazırlandığını ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ın ilçeye nasıl bir hizmet verildiğini halka gösterdiğini kaydeden Hatipoğlu, "İnşallah 31 Mart'tan sonra bizler de tüm Eskişehir'de nasıl hizmet verileceğini göstereceğiz ve tüm Türkiye'de örnek illerden biri olacağız. Gösterdiğiniz ilgiden, birlik ve beraberliğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, MHP Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, ilçe teşkilatlarının başkanları ile kadın kolları başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İYİ Parti'den AK Parti'ye katılanların rozetleri takıldı

Cumhur İttifakı'nın paydaşlarıyla birlikte Han ilçesini ziyaret eden Hatipoğlu, vatandaşlarla buluştu. Han ilçesindeki çözümü istenen problemler hakkında bilgi alan Hatipoğlu, esnaf ziyaretinde ihtiyaç ve beklentileri dinledi.

İYİ Parti Han İlçe Başkanlığı'ndan istifa ederek AK Parti'ye katılan Fevzi Akpınar ile il yöneticisi Hakan Orhan Ak'ın rozetleri, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan tarafından takıldı.

Nebi Hatipoğlu, Han Belediyesi'nin belediye başkan adayının yakın bir tarihte açıklanacağı bilgisini paylaştı.