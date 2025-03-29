"Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"... Özçağdaş: "Hedefimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Aldığı Oydan Daha Fazla İmza Toplamak" - Son Dakika
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"Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"... Özçağdaş: "Hedefimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Aldığı Oydan Daha Fazla İmza Toplamak"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"nde; "Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştireceğiz bu buluşmalardan. Çünkü artık yapılan bütün çalışmalar, vatandaşın gösterdiği bütün tepki şunu gösteriyor: İktidar, Türkiye’den bir rıza üretemiyor ve bütün iktidarını zorbalıkla devam ettirmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra büyük bir imza kampanyası başlatıyoruz. Hedefimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı oydan daha fazla imza toplamak, böylelikle Türkiye’yi erken seçime götürmek" dedi.

29.03.2025 13:56  Güncelleme: 14:43
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"nde; " Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştireceğiz bu buluşmalardan. Çünkü artık yapılan bütün çalışmalar, vatandaşın gösterdiği bütün tepki şunu gösteriyor: İktidar, Türkiye'den bir rıza üretemiyor ve bütün iktidarını zorbalıkla devam ettirmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra büyük bir imza kampanyası başlatıyoruz. Hedefimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oydan daha fazla imza toplamak, böylelikle Türkiye'yi erken seçime götürmek" dedi.

CHP, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için İstanbul Maltepe Miting Alanı'nda "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi" düzenliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, miting öncesi İmamoğlu'nun tutuklanması ve sonrasında yaşananları ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Özçağdaş, şunları söyledi:

"Bu gerçekten de yeni bir başlangıç. Saraçhane'ye milyonlar akın ettiler. Türkiye'nin dört bir yanında Ekrem İmamoğlu'na, diğer belediye başkanlarımıza, yöneticilerimize yönelik olarak yapılan 19 Mart yargı darbesini kabul etmediklerini, böyle bir demokrasi ve hukuk düzeni istemediklerini milyonlarca insan haykırdı, hala haykırmaya devam ediyor. Üniversite öğrencileri müthiş bir şiddete, baskıya, zorbalığa rağmen hala itirazlarını dile getiriyorlar Türkiye'nin dört bir yanında.

"Toplumsal itirazın dile getirildiği her yerde CHP orada olmaya devam edecek"

Bu, bu türden yapılacak olan büyük buluşmaların ilkini oluşturuyor. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştireceğiz bu buluşmalardan. Çünkü artık yapılan bütün çalışmalar, vatandaşın gösterdiği bütün tepki şunu gösteriyor: İktidar, Türkiye'den bir rıza üretemiyor ve bütün iktidarını zorbalıkla devam ettirmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra büyük bir imza kampanyası başlatıyoruz. Hedefimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oydan daha fazla imza toplamak, böylelikle Türkiye'yi erken seçime götürmek. Genel Başkanı'mız yol haritasını açıklayacak, çeşitli illerde buluşmalar olacak. Her hafta hem İstanbul'da hem de diğer illerde buluşmalar olacak. Aynı zamanda bir boykot çağrımız var. İktidarın kendi yandaşlarını beslediği müthiş bir ekonomik çark var. Bu çarkla toplumu teslim almaya çalışan bir iktidar var. Buna yönelik bir boykot kampanyası var, genişleyerek devam ediyor olacak. Aynı zamanda imza kampanyası devam ediyor olacak. Toplumsal itirazın dile getirildiği her yerde CHP milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, genel merkez yöneticileriyle orada olmaya devam edecek.

Türkiye'de milli eğitimde 19 milyon öğrenci var, 7 milyon üniversite öğrencisi var. Son günlerde üniversite öğrenciler müthiş bir zorbalıkla, dayakla, şiddetle, gazla, TOMA'larla evlerinden alınarak müthiş bir baskı altında yaşıyorlar ve Milli Eğitim Bakanı'nın umrunda bile değil. 19 Milyon öğrenci okullara aç gidiyor, bir bardak temiz su bile bulamıyor, Milli Eğitim Bakanı'nın umrunda değil. Okulları temizlemekten aciz, 61 bin 111 okulun kapısına bir güvenlik görevlisi koymaktan aciz o yüzden çocuklar, öğretmenler, müdürler ölüyor okullarda. Öğretmenler yoksulluk sınırının altında maaşlara mahkum, şiddete uğruyorlar, saygınlıklarını kaybediyor toplumda. Ücretli öğretmenlik adı altında 'yok' dediği ama var olan 100 bin bazen öğretmene maaşlarını bile ödeyemiyorlar, usta öğreticileri maaşlarını ödemiyorlar. Söz verdikleri rehber öğretmenlerin atamasını, engelli ödemelerin atamasını yapmıyorlar. Mülakat mağduru öğretmenlerin feryatlarını duymuyorlar. ÇEDES Projesi'yle cemaatleri sokuyor. Siyasi partilerle, Ülkü Ocaklarıyla eğitim kurumlarına sokuyor ama bunların hiçbirisi Milli Eğitim Bakanı'nın derdi değil. Milli Eğitim Bakanı'nın derdi, 'D&R'ın satışları düşmüş, aman ben buraya gideyim' gibi inanılması gerçekten güç bir süreç yaşıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 'Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'... Özçağdaş: 'Hedefimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Aldığı Oydan Daha Fazla İmza Toplamak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"... Özçağdaş: "Hedefimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Aldığı Oydan Daha Fazla İmza Toplamak" - Son Dakika
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