Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

06.11.2024 12:18
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

BİŞKEK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da hazır bulundu.

Kaynak: İHA

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