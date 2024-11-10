Erdoğan, Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Erdoğan, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunarak slogan attı. Ancak, alanda bazı vatandaşlar 10 Kasım'a uygun davranılması gerektiğini hatırlattı. Anıtkabir'de düzenlenecek törenlerin belirli kurallara tabi olduğu vurgulandı.

10.11.2024 11:44
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Son yıllarda olduğu gibi Anıtkabir avlusuna özel listeyle alınan bazı vatandaşlar, "Cumhurbaşkanım seni çok seviyoruz. Allah'a emanet olasın", "Cumhurbaşkanım Allah'ına kurban olurum", "Reis, reis, reis" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Devlet Erkanı'nın ziyareti sırasında Anıtkabir avlusuna özel listeye alınan vatandaşlar, Erdoğan'ı görünce slogan atmaya başladı.

Vatandaşlar, "Cumhurbaşkanım seni çok seviyoruz. Allah'a emanet olasın", "Senin Allah'ına kurban olurum Cumhurbaşkanım", "Cumhurbaşkanım Allah'ına kurban olurum", "Reis, reis, reis" slogan atarken, alandaki başka bir vatandaşın "Yapmayın, 10 Kasım" dediği görüldü.

Anıtkabir'de tören hizmetleri yönetmelikle düzenleniyor

2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun'a göre yayınlanan Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin "Törenler" başlıklı 35. maddesinde "Anıtkabir'de, ancak Atatürk'e saygı için çelenk konabilir, tören düzenlenebilir. Başka amaçlarla; tören, yürüyüş ve gösteri düzenlenemez, çelenk konamaz. Anıtkabir'in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez" hükmü yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan, Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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