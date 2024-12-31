Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni Ziyaret Etti

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy'de bulunan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti" ifadesine yer verildi.
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