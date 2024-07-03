Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Üçlü toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleştirildi.

03.07.2024 19:01
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi

ASTANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Üçlü toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında karşıladığı Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah" dedi, Aliyev de "Sizi görende" yanıtını verdi.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Kazakistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi - Son Dakika

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