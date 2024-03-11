Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin Kale Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.