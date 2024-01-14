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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Al Nahyan, askerlere yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da karşılıklı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı
14.01.2024 - 15:58,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Al Nahyan, askerlere yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin teröre karşı birliktelik mesajları da karşılıklı ifade edildi.

Kaynak: AA
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