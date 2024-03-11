Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit yakınları ve gaziler milletimizin bize emanetidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki iftar programında; "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Kendilerinin her meselelerinde yanlarında olmak gönüllerini hoş etmek rızalarını almak boynumuzun borcudur. Bu amaçla hem gereken kurumsal düzenlemeleri yaptık hem de onları kalbimizin en mutena köşesinde misafir etmeyi şeref bildik" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet protokolü bu akşam Beştepe'deki iftar programında şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Programda konuşan Erdoğan, şunları söyledi:
"Her ramazanda olduğu gibi bu yılda ilk iftarımızı şehit yakınlarımızla yapmak istedik. Devlet protokolümüzün de iştirakiyle gerçekleştirdiğimiz bu iftar vesilesi ile milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum.
Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Kendilerinin her meselelerinde yanlarında olmak gönüllerini hoş etmek rızalarını almak boynumuzun borcudur. Bu amaçla hem gereken kurumsal düzenlemeleri yaptık hem de onları kalbimizin en mutena köşesinde misafir etmeyi şeref bildik. Bugün de sınırlarımız içinde, sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde milletimizin huzuru devletimizin bekası, geleceğimizin, güvencesi için vazife yürüten kardeşlerimiz var. Sayılarını milyonlarla ifade edebileceğimiz askerimize, polisimize, jandarmamıza, güvenlik korucumuza ve diğer kamu personelimize şükran borçluyuz.
"GÜÇLÜ BİR DEVLET DEĞİLSENİZ SİZE HER TÜRLÜ ZULMÜ REVA GÖRÜYORLAR"
Savunma sanayine yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi gerçek anlamda bağımsız bir devlet haline getirdik. Çevremizde yaşananları görüyorsunuz. Şayet güçlü bir devlet değilseniz size her türlü zulmü reva görüyorlar. Vatan topraklarınızı korumanın ve o sınırlar içinde güvenle yaşamanın yolu her bakımdan güçlü olmaktan geçiyor. Cumhuriyetimizin ilk asrında bu konuda yaşadığımız eksiklerin bedelini geri kalmışlıkla, istikrarsızlıkla, kaosla, vaktimizi ve enerjimizi iç mücadelelere harcayarak ödedik.
Bilhassa son 10 yılda Türkiye'yi yeniden aynı duruma düşürmek için pek çok oyun oynandı, pek çok tuzak kuruldu. Terör saldırıları ve darbe girişimleri de bunların arasındaydı. Hamdolsun milletimiz birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkarak tüm bu oyunları ve tuzakları bozdu. Türkiye'ye diz çöktürerek, ülkemizi yeniden eski zayıf günlerine geri döndürmek isteyenlerin çabaları tabii ki hiç bitmeyecektir. Önemli olan bizim milletçe kazanımlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmamızdır. Yaşadığımız her sınamada görüyoruz ki milletimizin bu konudaki kararı nettir, kesindir. Bu duygularla Ramazan-ı şerifinizin tekrar mübarek olmasını diliyorum."
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