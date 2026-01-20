Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Atlas\'ın annesiyle telefonda görüştü

İstanbul'da öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesi ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atlas ne güzel bir evlat, beni derinden yaraladı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesi ile görüştü.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Erdoğan görüşmede olayın takipçisi olacağını belirtirken; "Konunun takipçisiyiz. Hafta sonu İstanbul'a geldiğimde sizleri ziyaret etmek isterim. Atlas ne kadar güzel bir evlat. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.