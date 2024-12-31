Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: (6)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığınca yaklaşık 103 bin operasyonel faaliyet gerçekleştirildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin eşsiz güzelliklerini vatandaşlara ve ülkeyi ziyaret eden misafirlere tanıtan turistik tren seferlerine yenilerinin eklendiğini belirtirken, paylaşımında yer verdiği görselde, Turistik Diyarbakır Ekspresi, Turistik Tatvan Treni ve Turistik Tuz Ekspresi'nin ilk seferlerini gerçekleştirdiği bilgisi yer aldı.

Kahraman güvenlik güçlerinin fedakarca yürüttüğü çalışmaları sayesinde 103 terör eyleminin engellendiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yurtlarımıza başvuran her 100 öğrencimizden 97'sine barınma imkanı sağladık. 427 yeni ilacı Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına aldık. Su alanında vizyoner projeleri devreye almayı sürdürdük. Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 5,5'e yükselttik. Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'i 7 bilimsel deneye imza attığı Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzaya gönderdik. Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, bankalar, özel sektör firmaları ve yerel firmalarla birçok alanda iş birliği çalışmaları yaptık, emeklilerimizin pek çok alanda önceliklerden, ayrıcalıklardan ve avantajlardan faydalanmasını sağladık. Bayraktar TB2 SİHA'mız 1 milyon uçuş saatini aşan ilk milli hava aracımız oldu."

Düzensiz göçle mücadeleyi tavizsiz şekilde sürdürdüklerini, 109 bin 148 düzensiz göç girişini engellediklerini, 136 binin üzerinde düzensiz göçmeni sınır dışı ettiklerini aktaran Erdoğan, inşa edilen 4 bin 406 yataklı 34 hastane ve ek binasıyla güçlü sağlık altyapısını tahkim ettiklerini kaydetti.

"KADES üzerinden aldığımız 429 bin 157 ihbara müdahale ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i bu yıl Adana'da düzenlediklerini, 790 bin takım ve 1 milyon 650 bin yarışmacı ile yeni bir rekora imza attıklarını anımsatarak, şunları ifade etti:

"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı kurslarımızda 2,8 milyonu kadın olmak üzere toplam 4,6 milyon insanımıza hizmet verdik. 26 millet bahçemizi tamamladık, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Attığımız adımlarla ülkemizi FAFT gri listeden çıkardık. İstanbul'da kentsel dönüşümünü tamamladığımız bağımsız bölüm sayısını yaklaşık 910 bine çıkardık, 193 bin bağımsız bölümün dönüşümünü sürdürdük. İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İşgalci İsrail Yönetiminin Dezenformasyon Faaliyetleri ve Gazetecilere Yönelik Saldırılar temasıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na ev sahipliği yaptık. Şam Büyükelçiliğimizi 12,5 yıl aradan sonra yeniden açtık. Kadın Destek Uygulaması KADES üzerinden aldığımız 429 bin 157 ihbara süratle müdahale ettik. Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu'nu İstanbul'umuzun hizmetine sunduk. Turizmde yeni bir rekor kırdık; 60 milyon hedefimizi aştık, 61 milyon turist sayısına ulaştık. Dost ve kardeş Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan 22 İyilik Treni seferi düzenledik. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nı ilan ettik. 2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık yatırımın önünü açtık."

(Sürecek)