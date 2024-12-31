Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: (7)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savaş uçakları ve SİHA'larla 1716 hava harekatı yaptıklarını, 3 bin 95 hedefe müdahalede bulunduklarını kaydetti.

Resmi ve özel okullara 182 milyon adet ders kitabını ücretsiz dağıttıklarını belirten Erdoğan, girişimcilik desteğinin üst limitini 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkardıklarını kaydetti.

Erdoğan, küresel zorbalıklara karşı aile kurumunu güçlendirmek amacıyla "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nı hayata geçirdiklerini bildirdi.

"Kahraman donanmamıza teslim ettiğimiz son teknoloji gemilerimizle Mavi Vatan'ımızdaki gücümüze güç kattık" ifadesini kullanan Erdoğan, paylaşımında yer verdiği görselde, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin Sida teslimatını gerçekleştirdikleri bilgisi yer aldı.

Erdoğan, Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'yle TİGEM çiftliklerini damızlık merkezi haline getirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sağlık turizminde Türkiye'nin cazibe merkezi olma konumunu güçlendirdik. 1 milyon 150 bin sağlık turistine sunduğumuz hizmet kapsamında 2,3 milyar dolar gelir elde ettik. Alanında bir ilk olan, 63 ülkeden binin üzerinde akademisyenin 687 bildiri sunduğu Dünya Neolitik Kongresi'ni tarihin sıfır noktası Şanlıurfa'mızda gerçekleştirdik. Hizmet ihracatçılarımıza yönelik destek bütçemizi 7,1 milyar liraya çıkardık. ÜNİDES Programımız ile üniversite öğrencilerimize toplamda 30 milyon liralık proje desteği sağladık. 374 özel tiyatroya 65 milyon lira destek sağladık. Evde eğitim hizmetinden 10 bin 746 öğrencimizi faydalandırdık."

763 binden fazla kadına istihdam imkanı sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 milyondan fazla iş yerine toplam 294 milyar lira destek sağladıklarını, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan tramvay hattını hizmete aldıklarını, esnaf ve sanatkarlara yönelik 114 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi imkanı sunduklarını, "Afetten Etkilenen Gençlerin Desteklenmesi Programı" kapsamında deprem bölgesindeki gençler için 70 milyon liralık kaynak kullandıklarını kaydetti.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'ndaki 22 bin 982 öğrenciye 384 milyon lira eğitim ve öğretim desteği ulaştırdıklarını belirten Erdoğan, 6 doğal sit alanını Kesin Korunacak Hassas Alan olarak belirlediklerini, kesin korunacak hassas alanların sayısını ise 595'e yükselttiklerini anımsattı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonlarıyla 95 bin 503 düzensiz göçmenin geçişine engel olduk" ifadelerini kullanan Erdoğan, paylaşımında yer verdiği görselde 13 bin 867 düzensiz göçmeni yakaladıklarını bildirdi.

Erdoğan, İş Pozitif Programı ile kadın istihdamını artıracak yeni bir mekanizmayı devreye aldıklarını, böylelikle 763 binden fazla kadına istihdam imkanı sağladıklarını kaydederek, şunları ifade etti:

"İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerini ve kirliliği engellemede yol haritası olacak İzmir Körfezi Eylem Planı'nı hazırladık. Adalet teşkilatımızı 13 bin 357 yeni personel ile güçlendirdik. 213 bin esnaf ve sanatkarımıza yaklaşık 104 milyar TL hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Sağladığımız faiz desteğinin toplam tutarı 38 milyar liraya ulaştı. Yargının yeni ve modern bir altyapıya sahip olmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 3 yeni adliye binasını hizmete aldık, 14 adliye binasının ise temelini attık. Çevre dostu bisiklet yollarımızın uzunluğunu 2 bin kilometreye ulaştırdık. Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TF6000'i başarıyla çalıştırdık. İsrail ile olan tüm ticaretimizi süratle kestik. Türkiye olarak büyük bir insani trajedinin yaşandığı Gazze'ye en çok yardım gönderen ülkeyiz."

Başlattıkları seferberlikle Türkiye'deki 44 üniversitede Dezenformasyonla Mücadele Kulübü kurulmasını sağladıklarını, her açıdan parmakla gösterilecek bir eser olan, dünyada başka bir örneği bulunmayan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni hizmete aldıklarını kaydeden Erdoğan, adli ve idari yargıda 2 bin 659 yeni mahkeme kurduklarını, TÜBİTAK eliyle 91 bin bilim insanı ve öğrenciye 3,3 milyar lira, özel sektör ve akademideki 10 bin 9 projeye ise 9 milyar lira destek sağladıklarını ifade etti.

(Sürecek)