Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: (9) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: (9)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.

31.12.2024 21:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'te Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvensiz durumdaki 230 okulu yıkıp yerlerine modern ve sağlam okullar inşa ettiklerini belirtti.

Hakim ve savcıların mesleğine en iyi şekilde hazırlanması için hakim ve savcı yardımcılığı sistemini ihdas ettiklerini aktaran Erdoğan, 1195 hakim ve savcının mesleğe başlamasını sağladıklarını bildirdi.

Erdoğan, "Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan notu iki kademe artırılan tek ülke olduk. Merkez Bankası rezervlerimizde, swap hariç net 84 milyar dolar artış gerçekleştirdik. Böylece brüt rezervde 156,2 milyar dolar, net rezervde 61,8 milyar dolar seviyesine ulaştık." bilgisini paylaştı.

Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde ülkenin tanıtımına, tezlerine, bölgesel ve küresel konulara ışık tutan pek çok çalışma yaptıklarını belirten Erdoğan, 70 kitap ve dergi, 8 bin 280 rapor ve bülten çıkardıklarını, yurt içinde ve dışında 253 sempozyum, forum, çalıştay ve eğitim düzenlediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahamızda 6,8 milyon metreküp ile günlük üretim rekoru kırdık; toplam doğal gaz üretimimizde 7,8 milyon metreküpe ulaştık." bilgisini paylaştı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 değerlendirmesi: (9) - Son Dakika

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