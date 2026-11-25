(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimi cehaletten, kimi ön yargılardan, kimi yanlış uygulamaların töre haline gelmesinden kaynaklı pek çok zorluğa göğüs geren hanım kardeşlerimizi hak, adalet ve eşitlik arayışlarında asla yalnız bırakmayacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır. Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım'da şunu tekrar teyit etmek isterim: Siyasi hayatı boyunca daima kadınlarla yol yürümüş, en başta eşi ve kızları olmak üzere hep kadınların desteğini görmüş, her platformda kadınların haklarını cesaretle savunmuş, bu süreçte kimi zaman haksız eleştirilere maruz kalmış bir siyasetçi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddetle mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim. Kimi cehaletten, kimi ön yargılardan, kimi yanlış uygulamaların töre haline gelmesinden kaynaklı pek çok zorluğa göğüs geren hanım kardeşlerimizi hak, adalet ve eşitlik arayışlarında asla yalnız bırakmayacağım."