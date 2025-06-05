Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5 Haziran Dünya Çevre Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5 Haziran Dünya Çevre Günü" mesajı Açıklaması

05.06.2025 09:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı"nda dünyanın en yaşanabilir doğası ve doğal kaynakların verimli kullanıldığı bir ülke olma hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirterek, "Dünya Çevre Günü dolayısıyla vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa bir kez daha seslenerek herkesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı"nda dünyanın en yaşanabilir doğası ve doğal kaynakların verimli kullanıldığı bir ülke olma hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirterek, "Dünya Çevre Günü dolayısıyla vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa bir kez daha seslenerek herkesi enerji verimliliği, atık yönetimi, doğa koruma ve çevreye duyarlı tüketim alışkanlıkları konusunda hassas olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, doğanın dilinin sessiz, mesajının güçlü ve açık olduğunu belirtti.

Doğanın kendisine davranıldığı gibi karşılık verdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Son yıllarda yaşanan küresel ısınma, çölleşme, bazı hayvan ırklarının toplu ölümleri, ani seller, heyelanlar insanoğlunun hoyratlığı karşısında doğanın adeta kendini savunmasıdır. Türkiye olarak, çevre sorunlarının ve gelişmelerinin değerlendirilmesi amacıyla her yıl 5 Haziran tarihinde kutladığımız Dünya Çevre Günü, yalnızca bir farkındalık günü değil aynı zamanda hepimize yöneltilmiş güçlü bir çağrıdır. Daha yeşil bir dünya, daha sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir çevre inşa etme sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu kimse bir başkasının sırtına yükleyemeyeceği gibi ödevlerini de yerine getirmekten kaçamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, içinde bulundukları çağın insanlık tarihinde çevre üzerindeki etkinin en yüksek seviyeye ulaştığı dönem olduğunu, doğal kaynakların hızla tükendiğini, iklim değişikliğinin etkilerini derinleştirdiğini, biyolojik çeşitlilik kayıplarının geri dönüşü zor bir noktaya ulaştığını kaydetti.

"Toprağımızı, suyumuzu, havamızı ve ormanlarımızı gelecek kuşaklara miras değil, emanet olarak görüyoruz"

Bu gerçeklerle yüzleşmek ve harekete geçmenin sadece çevreyle ilgili kurumların değil, her bireyin, her kurumun ve tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler de yönetim olarak, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması yönünde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Doğayı koruyan projeleri destekliyor, yeşil enerji, geri dönüşüm, sıfır atık ve doğa dostu kentleşme politikalarını hayata geçirme yönünde kapsamlı adımlar atıyoruz. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı ve ormanlarımızı gelecek kuşaklara miras değil, emanet olarak görüyoruz. Bu emanetin gereğini yerine getirmek en temel görevlerimizden biridir. Bu özel günde, çocuklarımıza daha temiz bir doğa bırakmak adına, doğayla uyumlu bir yaşam kültürü oluşturmanın gayesi içerisindeyiz. Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın en yaşanabilir doğası, doğal kaynakların verimli kullanıldığı bir ülke olma hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Dünya Çevre Günü dolayısıyla vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa bir kez daha seslenerek herkesi enerji verimliliği, atık yönetimi, doğa koruma ve çevreye duyarlı tüketim alışkanlıkları konusunda hassas olmaya davet ediyorum. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, doğaya saygılı, sürdürülebilir ve bilinçli bir yaşamın toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '5 Haziran Dünya Çevre Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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