Erdoğan'dan Cevat Özkaya için taziye mesajı

Erdoğan'dan Cevat Özkaya için taziye mesajıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pınar Yayınları editörü Cevat Özkaya’nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pınar Yayınları editörü Cevat Özkaya'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Yaşantısıyla, karakteriyle, çalışmalarıyla düşünce dünyamızda önemli izler bırakan Pınar Yayınları editörü Cevat Özkaya Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA