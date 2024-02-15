Cumhurbaşkanı Erdoğan: Danıştayın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarıyla ilgili kararı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Danıştayın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarıyla ilgili kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Danıştayın FETÖ\'den ihraç edilen yargı mensuplarıyla ilgili kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Danıştayın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarıyla ilgili kararı) Danıştayın bu kararına sessiz kalmamız mümkün değil"

15.02.2024 13:28
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Danıştayın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarıyla ilgili kararı) Danıştayın bu kararına sessiz kalmamız mümkün değil"

Kaynak: AA

Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Danıştayın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarıyla ilgili kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Danıştayın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarıyla ilgili kararı - Son Dakika
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