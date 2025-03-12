Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Olduğu Gibi Bugün de Asım'ın Nesli Olarak İstiklal Marşı'nın Ruhunu ve Merhum Akif'in İdeallerini Yaşatmaya Devam Edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Olduğu Gibi Bugün de Asım'ın Nesli Olarak İstiklal Marşı'nın Ruhunu ve Merhum Akif'in İdeallerini Yaşatmaya Devam Edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, ''Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu metinlerinden ve medeniyet birikimimizin en güzel yazılı ifadelerinden olan İstiklal Marşı, Türk milletinin vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve milli bilinç gibi değerlerini en veciz şekilde özetlemektedir. Bu düşüncelerle dün olduğu gibi bugün de Asım’ın nesli olarak İstiklal Marşı ile ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, İstiklal Marşı’nın ruhunu ve Merhum Akif’in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

12.03.2025 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu metinlerinden ve medeniyet birikimimizin en güzel yazılı ifadelerinden olan İstiklal Marşı, Türk milletinin vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve milli bilinç gibi değerlerini en veciz şekilde özetlemektedir. Bu düşüncelerle dün olduğu gibi bugün de Asım'ın nesli olarak İstiklal Marşı ile ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, İstiklal Marşı'nın ruhunu ve Merhum Akif'in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı paylaşıldı. Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, azminin ve kararlılığının destanı olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 104'üncü yıl dönümünü kutluyorum. 12 Mart 1921 tarihi, sadece bir marşın kabulü değil; aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunun ve hürriyet mücadelesinin sembolüdür. Merhum Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin duygularını ve özlemlerini kaleme dökerek, bizlere eşsiz bir miras bırakmıştır. Sadece bir şair değil, aynı zamanda bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşan yurtsever olan merhum Akif, tarihin en karanlık günlerinde, kalemiyle milletimizin özgürlük mücadelesine destanlar yazmış; milletin cesaretini artırmış, moral kaynağı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu metinlerinden ve medeniyet birikimimizin en güzel yazılı ifadelerinden olan İstiklal Marşı, Türk milletinin vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve milli bilinç gibi değerlerini en veciz şekilde özetlemektedir. Bu düşüncelerle dün olduğu gibi bugün de Asım'ın nesli olarak İstiklal Marşı ile ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, İstiklal Marşı'nın ruhunu ve Merhum Akif'in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz. İstiklal Marşımızın kabulünün 104'üncü yıl dönümünde, Türk milletinin asaletinin, onurunun ve bağımsızlık mücadelesinin en güzel ifadelerini kaleme alan başta Merhum Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, vatanımızın hürriyeti için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Mehmet Akif Ersoy, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Olduğu Gibi Bugün de Asım'ın Nesli Olarak İstiklal Marşı'nın Ruhunu ve Merhum Akif'in İdeallerini Yaşatmaya Devam Edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
Naci Görür’den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
Mimar Ece Gürel’in eşinden radikal karar O da sırra kadem bastı Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! O da sırra kadem bastı
TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek
Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi
Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu
14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı Eğitmen gün yüzü göremeyecek 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
İmar yönetmeliği değişti Binalara yeni zorunluluk getirildi İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor

08:23 Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
07:50 Naci Görür’den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
07:37 Mimar Ece Gürel’in eşinden radikal karar O da sırra kadem bastı Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! O da sırra kadem bastı
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
04:33 Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
14:23 Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek
14:14 Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi
14:13 Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu
14:13 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı Eğitmen gün yüzü göremeyecek 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
14:03 İmar yönetmeliği değişti Binalara yeni zorunluluk getirildi İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
13:54 Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 10:01:40. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Olduğu Gibi Bugün de Asım'ın Nesli Olarak İstiklal Marşı'nın Ruhunu ve Merhum Akif'in İdeallerini Yaşatmaya Devam Edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.