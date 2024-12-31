Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İha ve Siha'larımız 50'den Fazla Dost Ülkenin Semalarını da Koruyor" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İha ve Siha'larımız 50'den Fazla Dost Ülkenin Semalarını da Koruyor"

Batman’daki 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığı'ndaki Mehmetçiğin yeni yılını kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni miladi yılın yurt içinde ve yurt dışında canları pahasına görev yapan güvenlik güçlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Devletimizin bekası ve milletimizin istikbali için korkusuzca mücadele eden kahramanların tamamına vazifelerinde başarılar temenni ediyorum" dedi.

31.12.2024 22:29
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(BATMAN) - Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığı'ndaki Mehmetçiğin yeni yılını kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni miladi yılın yurt içinde ve yurt dışında canları pahasına görev yapan güvenlik güçlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Devletimizin bekası ve milletimizin istikbali için korkusuzca mücadele eden kahramanların tamamına vazifelerinde başarılar temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığı'nı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i telefonla arayarak Mehmetçiğin yeni yılını kutladı. Telefonla Mehmetçiğe seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Yiğit evlatlarımızın dünyada barış ve güvenliğin tesisine yaptığı katkılarından dolayı gurur duyuyoruz"

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in kıymetli mensupları, milletimizin göz bebeği değerli mehmetçikler, hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte kahraman ordumuzun tüm mensupları ve değerli ailelerine sevgilerimi iletiyorum. Bugün 2024 yılını geride bırakıyor, yeni ümitlerle 2025 yılına giriyoruz. Yeni miladi yılın yurt içinde ve yurt dışında canları pahasına görev yapan güvenlik güçlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Devletimizin bekası ve milletimizin istikbali için korkusuzca mücadele eden kahramanların tamamına vazifelerinde başarılar temenni ediyorum. Peygamber ocağımızın yiğit evlatlarının bölgemizde ve dünyada barış ve güvenliğin tesisine yaptığı katkılardan gurur duyuyoruz.

"Ordumuz, milletimizin iftihar kaynağıdır"

Karada, denizde, havada sahip olduğu kabiliyetlerle dosta güven düşmana korku veren ordumuz, milletimizin iftihar kaynağıdır. 'Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye' şiarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in her alanda caydırıcılığını artırmaya büyük önem veriyoruz. Yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere taşıdığımız savunma sanayi alanındaki atılımlarımız, hız kesmeden sürüyor.

Türkiye'yi küresel ölçekte müessir bir aktör haline getirme hedefimizde insansız uçak sistemleri kritik bir yere sahiptir. TB-2 ve ANKA ile başladığımız yolculuğumuzu şimdi Akıncı, Aksungur, TB-3, ANKA-3 ve Kızılelma ile sürekli ileriye taşıyoruz. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın en gelişmiş 3-4 ülkesinden birisiyiz. Geçen yıl dünyada en fazla İHA/SİHA ihracatı yapan ülke olduk.

"İHA VE SİHA'larımız  50'den fazla dost ülkenin semalarını da koruyor"

İHA ve SİHA'larımız sadece Türkiye'nin semalarında değil, 50'den fazla dost ülkenin semalarını da koruyor. Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız, vatan savunmasında insansız sistemlere verdiğimiz önemin sembolüdür. Bölgemizde yaşanan her gelişme, bize bu alana yaptığımız yatırımların ne kadar isabetli olduğunu tekrar hatırlatmaktadır. İnşallah çok daha iyi konumlara geleceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyor, yeni miladi yılınızı ve mübarek üç aylarınızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Batman, Güncel, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İha ve Siha'larımız 50'den Fazla Dost Ülkenin Semalarını da Koruyor' - Son Dakika

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