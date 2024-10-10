Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Rama, Namazgah Camii'ni ibadete açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Rama, Namazgah Camii'ni ibadete açtı

Geniş Video İzle

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Rama, Namazgah Camii'ni ibadete açtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Namazgah Camii'nin açılışını yaptı.

10.10.2024 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Rama, Namazgah Camii'ni ibadete açtı

TİRAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Namazgah Camii'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Namazgah Camii'nin açılışını yaptı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, açılışta yaptığı konuşmada, "Evrensel bir inançtan ilham alan büyük Namazgah Camii artık bütün olarak bir milletin mirasıdır" dedi.

Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanların da Katolikler, Ortodokslar ve Bektaşiler gibi kendi ana mabetlerine sahip olmak istediklerini ifade eden Rama, "Ülkemizdeki her mabedin olduğu gibi, kendi inancına göre Tanrı'ya ibadet eden her Arnavut'un huzur bulduğu mabetler gibi büyük Namazgah Camii de artık kutsal bir mekandır. Bu mabet de Kabe'nin yansıması olsun, sevap kazanma yeri olsun, nihai döneceğimiz yer olsun, Hz. İbrahim'in tüm çocuklarının emniyette olacağı yer olsun. Bugün sağ ayağımızla buraya girelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Rama, "Diyanet İşleri Başkanlığı bu caminin inşaatı için gerekli tüm araçları toplamış, bunu da cömertçe ve kardeşçe yapmıştır. Bu cami nesiller boyunca jestinizin şahidi olacak, herkese de iki millet ve ülke arasındaki çözülemez bağdan bahsedecektir" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Edi Rama, Güncel, Tiran, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Rama, Namazgah Camii'ni ibadete açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:10 Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti
08:59 Sergen Yalçın’dan Okan Buruk’a olay sözler: Icardi’yi oyundan çıkartamıyor Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay sözler: Icardi'yi oyundan çıkartamıyor
08:50 67 yaşındaki fenomen Şahninaz Çıra, 2 kilo altınla izini kaybettirdi 67 yaşındaki fenomen Şahninaz Çıra, 2 kilo altınla izini kaybettirdi
08:31 Türkiye Sudan’dan domuz eti mi ithal ediyor Beklenen açıklama geldi Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 21:18:41. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Rama, Namazgah Camii'ni ibadete açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.