Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Güvenlik Toplantısı yapılacağını duyurmuştu.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun katılıyor.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığında Dolmabahçe'de Güvenlik Toplantısı Yapılıyor - Son Dakika