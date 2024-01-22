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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı ile görüşmesi yok - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı ile görüşmesi yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesinin bulunmadığını bildirdi. Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu iddianın doğru olmadığı ve asılsız olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Merkez Bankası Başkanı ile görüşmesi yok
22.01.2024 - 18:38,
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesinin bulunmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erkan en geç yarın buluşacak" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı ile görüşmesi yok - Son Dakika
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