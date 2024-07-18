Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı O Fearghail'i kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı O Fearghail'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı O Fearghail\'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail’i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

18.07.2024 16:42
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı O Fearghail'i kabul etti - Son Dakika

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