Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı O Fearghail\'i kabul etti

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu" ifadelerine yer verildi.