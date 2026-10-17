Erdoğan: İstanbul Tıp Fakültesi ecdadın emanetidir

İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa ve Esenyurt Yerleşkesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Tıp Fakültesi de bize ecdadın emanetidir. Bu fakülte Memalik-i Mahruse-i Şahane olarak adlandırılan Cihan Devleti Osmanlı'nın bize emanet ettiği kurumlardan biridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında şunu sizlerle paylaşmak isterim. Biz hem sağlık hizmetleri hem de tababet ilmi noktasında çok ciddi bir birikimin, aynı zamanda köklü bir kurumsal tarihin temsilcileriyiz. Tabiplik bizde asla sıradan bir meslek olarak görülmemiştir. Hekim, hikmete erişen bir şahsiyet olarak telakki edilmiştir. Tıp sahasında Avrupa'da Orta Çağ'ın en karanlık sahneleri yaşanırken biz Anadolu'nun dört bir yanındaki bimarhanelerle, şifahanelerle ve daha pek çok kurumla 13'üncü asırdan itibaren bu alanda adeta temayüz ettik. İstanbul Tıp Fakültesi de bize ecdadın emanetidir. Bu fakülte Memalik-i Mahruse-i Şahane olarak adlandırılan Cihan Devleti Osmanlı'nın bize emanet ettiği kurumlardan biridir" diye konuştu.

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN' DİYEN ECDAT, DEVLETİ EBET MÜDDET ANLAYIŞIMIZI KURUMLARIMIZA DA YANSITMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk etapta Sultan Fatih'in emriyle kurulan ve bu fakültenin nüvesini oluşturan Fatih Darüşşifası'nda tıp eğitiminin ilk izlerini görüyoruz. Yaklaşık 4 asır sonra, 14 Mart 1827'de Sultan 2'nci Mahmud tarafından inşa ettirilen Tophane-i Amire ile ilk modern tıp fakültemiz burada hayat bulmuştur. Cerrahhane-i Amire'nin de ilave olunmasıyla bu köklü kurum, 1839 yılında önce Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve Darülfünun Tıp Fakültesi adlarını almış, devamında ise İstanbul Tıp Fakültesi olarak hizmet vermiştir. Bu tarihsel akışı özellikle şunun için vurguluyorum: Kıymetli dostlar, bizim devlet geleneğimizde devamlılık esastır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen ecdat, Devleti Ebet Müddet anlayışımızı kurumlarımıza da yansıtmıştır. Bu kurumlar devletle birlikte milletin de kurumları olduğu için istiklal ve istikbal hamurumuz da aynı zamanda buralarda yoğrulmuştur" ifadelerini kullandı.