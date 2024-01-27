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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de şehir hastanesi ile bağlantı yollarının açılışına katılacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de şehir hastanesi ile bağlantı yollarının açılışına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de bulunan Bayraklı Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılış törenine katılacak. Hastane, 2 bin 60 yatak kapasitesi, 628 bin metrekare kapalı alanı ve 6 ayrı hastane birimini içermektedir. Ayrıca, 1301 sismik izolatör bulunan hastane ile 4 kilometrelik bağlantı yolu ve kavşağın da açılışı gerçekleştirilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir\'de şehir hastanesi ile bağlantı yollarının açılışına katılacak
27.01.2024 - 11:58,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehir hastanesi ile bağlantı yollarının açılışının yapılacağı törene katılacak.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, 2 bin 60 yatak kapasiteli, 628 bin metrekare kapalı alana sahip, bünyesinde 6 ayrı hastane yer alan ve 1301 sismik izolatör bulunan hastane ile 4 kilometrelik bağlantı yolu ve kavşağın da açılışının yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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