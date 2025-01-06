Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'de barış umutlarını tekrar yeşertecek bir kapının aralanması için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

06.01.2025 20:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'de barış umutlarını tekrar yeşertecek bir kapının aralanması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Netice alıncaya kadar da buna devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Bölgesel gelişmeler bağlamında sancılı ve sarsıntılı bir yılın geride bırakıldığını, yeni beklentiler ve büyük umutlarla 2025 yılına "merhaba" denildiğini ifade eden Erdoğan, yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Erdoğan, özellikle 15 aydır tüm dünyanın gözleri önünde son asrın en barbar soykırımlarından birini yaşayan Gazzeliler için 2025 senesinin ateşkese, barışa, huzura ve feraha vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin ilk günden beri Filistin'de kanın ve katliamın durması için tüm yolları denediğini dile getiren Erdoğan, Gazze halkının çektiği sıkıntıları hafifletebilmek adına Kızılay'ı, AFAD'ı, sivil toplumu ve hayırseverleriyle tam bir seferberlik ruhuyla çalıştıklarını söyledi.

Uluslararası toplumun İsrail hükümeti üzerindeki baskıyı artırması için de diplomatik temasları yoğunlaştırdıklarını belirten Erdoğan, "Gazze'de barış umutlarını tekrar yeşertecek bir kapının aralanması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Netice alıncaya kadar da buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kimse böyle bir gaddarlık karşısında tepkisiz kalamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak sabahı "Bir güneş doğuyor" sloganıyla bir araya gelen, Türkiye'nin ve Türk milletinin Filistinli kardeşleriyle dayanışmasını ortaya koyan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Yaklaşık yarım milyon kişinin Gazze'nin kimsesiz ve sahipsiz olmadığını İstanbul'dan tüm dünyaya bir kez daha haykırdığını, şahsının ve milletin hissiyatına tercüman olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burada şunu da büyük bir taaccüple ifade etmek durumundayım, ülkemiz ve milletimiz adına iftihar verici bu sivil toplum buluşmasından bakıyorsunuz birileri hemen rahatsız oluyor. Galata Köprüsü'nde vücut bulan insanlık ittifakına tepki gösterenler, açık söyleyeyim insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır. Çünkü kalbinde zerre miskal merhamet olan hiç kimse, insanlık vicdanının ayağa kalktığı böyle bir gaddarlık karşısında tepkisiz kalamaz. Türkiye'nin mazlumlarla dayanışma içinde olması, ancak zulüm ile abad olmaya çalışan zalimleri endişelendirir, tedirgin eder, rahatsız eder. Biz şu ilahi müjdeye tüm kalbimizle inanıyor ve iman ediyoruz. Allah sabredenlerle beraberdir. 61 yıllık Baas zulmünün ve 13 yıllık katliamların ardından Suriye'de nasıl inanç, iman ve sabır kazanmışsa inşallah Filistin'de de hak yerini bulacak, adalet güneşi zulmün karanlığını delip geçecektir. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip Filistin devleti mutlaka kurulacaktır. Rabbim içinde bulunduğumuz mübarek günler hürmetine mazlum Filistin halkının yar ve yardımcısı olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak tarihi itibarıyla müşerref olunan mübarek üç ayların milletin yanı sıra İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini, dünyanın dört bir yanında eziyet çeken müstazafların acılarının dinmesinin başlangıcı olmasını niyaz etti.

İktidar sorumluluğunu üstlendikleri 2002 yılından beri siyasetteki gayelerinin hep insana hizmet olduğunu, "eser ve hizmet siyaseti" diyerek kavramsallaştırdıkları bu ilkelerinden hiçbir zaman ödün vermediklerini ifade eden Erdoğan, sabun köpüğü misali gelip geçici başarılara değil, ülkeye ve millete uzun vadeli fayda sağlayacak kalıcı kazanımlara odaklandıklarını kaydetti.

Erdoğan, siyasette de hükümette de devlet idaresinde de insan ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışına sahip olduklarını vurguladı.

"Mal ve hizmet ihracatı hedefimizi, 390 milyar dolar olarak belirledik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılını başta dış ticaret olmak üzere birçok alanda rekorlarla, büyük başarılar ve sevinçlerle kapattıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde ve dünyada nükseden tüm krizlere ve olumsuzluklara rağmen 2024 yılı mal ihracatımız, 2023 yılına göre yüzde 2,5 oranında artışla 262 milyar dolara çıktı. Bir diğer önemli veri olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 5,5 puan artarak yüzde 76,1'e ulaştı. 2002 yılında bu oran, yalnızca yüzde 50 seviyesindeydi. Bir başka çarpıcı oran şudur, yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı, 92,4 milyar dolara yükselmiştir. Hizmet ihracatında 110 milyar dolarlık hedefimizi zaten yakalamıştık. Şimdi bununla yetinmiyoruz. Gelecek sene için çıtayı biraz daha yukarı çekiyoruz. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatı hedefimizi, 390 milyar dolar olarak belirledik. İnşallah bunun da üzerinde bir ihracat rakamıyla yılı kapatacağız."

İhracatçılarla el ele, omuz omuza vererek Türk ürünlerinin tanınmadığı, satılmadığı, girmediği hiçbir ülke bırakmayacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye her sene yeni rekorlar yaşatan tüm ihracatçıları tebrik edip, kendilerinden daha fazla çaba beklediğini belirtti.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) - Son Dakika

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