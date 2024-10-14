Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaymakam Adaylarına Güçlü Sorunlar ile Başarı Mesajı Verdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaymakam Adaylarına Güçlü Sorunlar ile Başarı Mesajı Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaymakam Adaylarına Güçlü Sorunlar ile Başarı Mesajı Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaymakam adaylarına hitaben, "Göreviniz ağır, mesuliyetiniz büyüktür.

14.10.2024 16:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaymakam adaylarına hitaben, "Göreviniz ağır, mesuliyetiniz büyüktür. Ailelerinizle birlikte milletimiz de sizden çok başarılı hizmetler bekliyor. Her birinizin bunu başaracak yeteneğe, iradeye, güce sahip olduğunuzu biliyorum." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada, "22 yılı devlet yönetiminde olmak üzere yarım asrı bulan siyasi hayatımızda elde ettiğimiz tüm başarıları, milletimize kulak verdiğimiz ve milletimizin sağduyusuna güvendiğimiz için elde ettik." ifadelerini kullandı.

Kaymakam adaylarından da millet ile gönül bağlarını, irtibat ve muhabbetlerini daima güçlü tutmalarını beklediklerini belirten Erdoğan, yönetim anlayışlarına göre mevcudu korumanın gerilemek demek olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada yaşanan hızlı gelişme ve baş döndürücü dönüşüm, her alanda eskiye göre çok daha hızlı olmamızı, daha çok çalışmamızı, kaybedilen onlarca seneyi telafi etmemizi kaçınılmaz kılıyor." diye konuştu.

"Sizler, devleti temsil gibi şerefli bir sorumluluk üstlendiniz"

Türkiye'nin her alanda girdiği atılım sürecine en büyük desteğin, yerinden kalkınma çabalarının başarıya ulaşmasından geleceğini vurgulayan Erdoğan, kaymakam adaylarına hitaben şunları söyledi:

"Sizlerin yerel çaptaki vizyoner her projesi, Türkiye'nin bir bütün halinde çok daha hızla kalkınmasını kolaylaştıracaktır. Görev yapacağınız yerin ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihi dokusunu ve derinliğini iyi bilerek hareket etmeniz bu süreçte sizlere yardımcı olacaktır. Görev ve sorumluluk sahanızda yaşayanları aileniz kabul edecek, ailenizin istikbalini nasıl düşünüyorsanız, vatandaşın geleceğini da aynı hassasiyet ve fedakarlıkla planlayacak, emanete sıkı sıkıya sahip çıkacaksınız."

Kaymakam adaylarına "Unutmayın sizler, mülki idare amirisiniz. Sizler, devleti temsil gibi şerefli bir sorumluluk üstlendiniz" ifadeleriyle seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizler nasıl olursanız; maiyetinizde görev yapanlar da size göre kendilerini, çalışma tarzlarını, vatandaşla münasebetlerini ayarlayacaktır. Çalışma arkadaşlarınıza örnek olacaksınız. Bununla da yetinmeyecek onları motive ederek, varsa sorunları çözerek, vatandaşa bir bütün halinde, tam bir uyum ve heyecan içerisinde hizmet götürülmesini temin edeceksiniz. Ortaya koyacağınız projeler ve hizmetlerle, Türkiye Yüzyılı hedeflerine çok daha hızlı bir şekilde ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

"Eserlerimizle Anadolu'nun makus talihini değiştirdik"

Yavuz Bülent Bakiler'in "Ben Anadoluyum" şiirini de okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son 22 yılda bu kötü hafızayı; güzelliklerle, hizmetlerle, yatırım ve eserlerle değiştirmek için gerçekten çok çalıştık. Hizmet ve yatırım siyasetimizin nişaneleri olan eserlerimizle Anadolu'nun makus talihini değiştirdik. Sizin gayretleriniz ve çalışmalarınızla bu acı hatıraları tamamen mazide bırakacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne sizlerle birlikte çıkaracağız. Göreviniz ağır, mesuliyetiniz büyüktür. Ailelerinizle birlikte milletimiz de sizden çok başarılı hizmetler bekliyor. Her birinizin bunu başaracak yeteneğe, iradeye, güce sahip olduğunuzu biliyorum. Hocalarınız ve meslek büyükleriniz size nasıl güveniyorsa, şahsen ben de aynı şekilde sizlere güveniyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun diyorum. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu dönem birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne sertifikalarını takdim etti.

Daha sonra kaymakamların görev yerlerinin belirlendiği kura çekildi.

Programda, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu dönem birincisi Mikail Ersöz de konuşma yaptı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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