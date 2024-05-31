Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği dönem başkanlığında başarılar dilerken, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

31.05.2024 14:39
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri ve bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği dönem başkanlığında başarılar dilerken, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Viktor Orban'ın doğum gününü tebrik ettiği" ifade edildi.

Kaynak: ANKA

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