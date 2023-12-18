 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan\'da resmi törenle karşılandı
18.12.2023 - 21:21,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de bulunan Kahramanlar Meydanı'nda Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak tarafından askeri törenle karşılandı. Erdoğan, daha sonra Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macar mevkidaşı Novak ve Başbakan Orban ile görüşmeler yapması bekleniyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika


21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
19:51
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42
Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29
Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12
Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:38
Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu
18:20
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
18:19
Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu

Son Dakika
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
19:51 Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42 Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29 Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:38 Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu
18:20 Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
18:19 Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu
18:14 8 kurşunla vurulup 21 gün boyunca içerisinde ceset olan odada tecavüze uğrayan kadın konuştu
17:53 TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 21:21:54. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement