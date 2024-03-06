Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya ve Elazığ\'da mitinglere katılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya'da Büyükşehir Belediyesi yanında ve Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceği mitinglere katılacak.
(Malatya/13.30/Elazığ/16.30)
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih, Lazio'yu 3-0 mağlup ederken, Paris Saint-Germain ise Real Sociedad'ı 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyüme sınırlarını düşürerek sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye, ihtiyaç kredileri için yüzde 2'ye düşürülürken, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırı korundu. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışıldığı belirtildi.
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