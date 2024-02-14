Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyaretinin ardından Mısır'a gitti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyaretinin ardından Mısır'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyaretinin ardından Mısır\'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) temaslarını tamamladıktan sonra Mısır'a gitti.

14.02.2024 14:51  Güncelleme: 14:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) temaslarını tamamladıktan sonra Mısır'a gitti. Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

Kaynak: DHA

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