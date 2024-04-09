Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da son dönemdeki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi, ülkenin yaşadığı zorlu dönemi devlet tecrübesiyle aşacağına inandığını belirtti.
Görüşmede, iki lider birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.
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