Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye Hedefimizdir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye Hedefimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörün karanlık gölgesi ülkemiz siyasetinin üzerinden çekildikçe inşallah Türkiye daha sağlıklı, olgun ve özgürlükçü bir zemine kavuşacaktır.

06.01.2025 21:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörün karanlık gölgesi ülkemiz siyasetinin üzerinden çekildikçe inşallah Türkiye daha sağlıklı, olgun ve özgürlükçü bir zemine kavuşacaktır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

2024 yılına dair karnelerinin 20 ana başlıkta ve 239 farklı infografikle 31 Aralık'ta sosyal medya hesabından paylaşıldığını belirten Erdoğan, "2025 senesi boyunca da 'Aşkınan koşan yorulmaz.' şiarıyla gece-gündüz demeden 85 milyon için çalışacağız, hizmet üreteceğiz." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" hedeflerine ulaşmanın, yakın gelecekteki en önemli önceliklerinden biri olduğunu dile getiren Erdoğan, terörün ve şiddetin hüküm sürdüğü bir iklimde demokrasinin neşvünema bulmasının, gelişmesinin, serpilmesinin, kendi ayakları üzerinde durmasının mümkün olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkasına terörü ve teröristi alarak siyaset olmaz, olamaz. Dünyanın hiçbir medeni ülkesi, buna izin vermez. Terörün karanlık gölgesi ülkemiz siyasetinin üzerinden çekildikçe inşallah Türkiye daha sağlıklı, olgun ve özgürlükçü bir zemine kavuşacaktır." diye konuştu.

"Gerekli adımları süratle atarız"

Suriye'de gerçekleşen epik devrimle hem bu ülkede hem de bölgede artık yeni bir dönemin başladığını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni Suriye yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde bir Suriye inşa etmeye çalıştığını, bunda da kararlı olduğunu görüyoruz. Bizim de samimi arzumuz, beklentimiz, politikamız bu yöndedir. Suriye'nin parçalanmasına, hangi kisveyle olursa olsun üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda bir risk görürsek, gerekli adımları süratle atarız. Suriye'deki ihtilafı ve DEAŞ tehdidini fırsata çevirip farklı hülyalar görenler, son gelişmeler sonrasında bölgemizin kadim gerçekleriyle yüzleşmişlerdir. Bu gerçek, bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığıdır.

Tercihini terörden ve şiddetten yana kullananları bekleyen tek akıbet, silahlarıyla birlikte toprağa gömülmektir. Açık söylüyorum, bunun önüne hiçbir güç geçemez. Türkiye, bekasını ve güvenliğini koruma noktasında nasıl tavizsiz bir iradeye sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir. İş o raddeye varırsa yine bir gece ansızın gelebiliriz. Allah'ın izniyle bunu yapabilecek gücümüz, kapasitemiz ve kabiliyetimiz ziyadesiyle mevcuttur. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilhassa sorumluluk mevkiinde olanlar, ne provokasyonlara gelmeli ne de milleti provoke edecek cümleler kurmalıdır. Terör baronları adına milleti tehdit edenlere pabuç bırakmayacağımızı burada özellikle ifade etmek istiyorum. Kimi il ve ilçelerimizde açtıkları hendeklerle kantonculuk peşinde koşanları nasıl o çukurlara gömdüysek, bugün de aynı niyeti taşıyanlar çıkarsa bunun bedelini onlara misliyle ödetiriz." diye konuştu.

"Devletimizin demir yumruğunu kullanmaktan çekinmeyiz"

Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çemberin daraldığına dikkati çeken Erdoğan, "Dün ve önceki gün de söyledim, biz, iktidar ve ittifak olarak 'terörsüz Türkiye' hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu konudaki hüsnüniyetimizi ve güçlü irademizi kamuoyumuzla paylaştık. Elbette biz bunun suhulet ve sükunetle olmasını temenni ederiz. Ama bu yol tıkanır veya dinamitlenirse, işte o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmaktan da çekinmeyiz. Sonuçta kardeşliğin kazanacağına, birliğin, beraberliğin ve huzurun kazanacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bugünkü kabine toplantısında, Aile ve Sosyal Hizmetler, Ticaret ve Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının sunumlarını dinlediklerini söyledi.

"Güçlü toplum, ancak güçlü ailelerle mümkündür." ifadesini kullanan Erdoğan, bu konuda ciddi meydan okumalarla karşı karşıya olduklarına dikkati çekti.

"Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir"

Erdoğan, küresel şer odaklarının teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikalarının herkesin malumu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"LGBT meselesi, bugün ailenin varlığına yönelik en ciddi tehditlerin başında gelmektedir. 2023 yılında ülkemizdeki doğurganlık hızı 1,51 seviyesine gerilemiştir. Açıkça ifade etmek gerekirse bu durum, alarm vericidir, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir. Her fırsatta yaptığımız 'en az 3 çocuk' çağrısının ne kadar önemli olduğunu böylece tekrar görmüş oluyoruz. Toplumun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmak amacıyla 2025 senesini Aile Yılı ilan etmeyi kararlaştırdık. Yıl boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız koordinasyonunda aile yapımızın korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam bir miras olarak aktarılması için kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırmanın, hükümetlerinin en başarılı olduğu alanlardan biri olduğunu belirterek, "Şimdi internet ve dijital altyapımızı güçlendirecek yeni bir adım atıyoruz. Uçtan uca yerli ve milli 5G Haberleşme Şebekesi Projemiz kapsamında 5G ihalemizi 2025 senesi içinde yapacağız. 2026 yılında da ilk sinyalimizi almayı hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, 6-10 Ocak arasının Enerji Verimliliği Haftası olarak kutlandığını anımsatarak, bu hafta vesilesiyle vatandaşlardan enerjiyi daha tasarruflu ve verimli kullanmalarını istirham etti.

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye Hedefimizdir - Son Dakika

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