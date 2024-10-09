Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut'u Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.
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