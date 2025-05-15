Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme sonrası heyetlerarası çalışma yemeğine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu ve TOBB İkiz Kuleler'de, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni programına katılacak.
(Ankara/13.00/13.05/14.00/15.30/17.00)
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Görüşecek - Son Dakika
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