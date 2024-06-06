Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Money 20/20 Europe etkinliğine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Money 20/20 Europe etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Money 20/20 Europe etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin (TÖDEB) davetlisi olarak, Amsterdam'da gerçekleştirilen ve fintek alanında dünyanın en büyük fuarı olan Money 20/20 Europe etkinliğine katıldı. Aşan ve beraberindeki heyet, Türkiye fintek sektörünün uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda yeni işbirliklerini teşvik etmek ve en yeni finansal çözümleri deneyimlemek üzere temaslarda bulundu. Ayrıca, Amsterdam'da düzenlenen Hollanda Türk İş Dünyası ve Finans Sektörü Buluşması'na da ev sahipliği yaptı.

06.06.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin (TÖDEB) davetlisi olarak, Amsterdam'da gerçekleştirilen ve fintek alanında dünyanın en büyük fuarı olan "Money 20/20 Europe" etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, fintek alanındaki en son eğilimleri ve gelecekteki gelişmeleri tartışmak için küresel liderleri ve sektör aktörlerini bir araya getiren "Money 20/20 Europe" kapsamında Prof. Dr. Aşan ve beraberindeki heyet, Türkiye fintek sektörünün "uluslararasılaştırma" hedefi doğrultusunda, yeni işbirliklerini teşvik etmek ve en yeni finansal çözümleri deneyimlemek üzere temaslarda bulundu.

Görüşmelerde bankacılık, ödemeler, fintek girişimleri ve elektronik para sektörleri gibi konular da ele alındı.

Aşan, "Money 20/20 Europe"da Türkiye'yi temsil eden TÖDEB ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) stantlarını ziyaret ederek, Türk fintek ekosisteminin uluslararası piyasalardaki yükselişi, teknoloji ihracatının artırılması hedefleri konularında fikir alışverişinde bulundu.

Ayrıca, "Money 20/20 Europe" dolayısıyla Amsterdam'a gelen banka, ödeme sistemleri, elektronik para kuruluşları, fintek firmalarının üst yöneticileri ve Hollanda'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarının katılımıyla "Hollanda Türk İş Dünyası ve Finans Sektörü Buluşması" düzenlendi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Finans Ofisi Başkanı Aşan'ın ev sahipliğinde, Türkiye ve Hollanda arasındaki ekonomik faaliyetleri desteklemek, finansal ihtiyaçlar için çözüm önerilerini paylaşmak ve Türk iş dünyasının Avrupa'daki konumunu geliştirmek amacıyla TÖDEB ve DEİK işbirliği ve Bank Pozitif'in katkılarıyla düzenlenen toplantıya, Hollanda ve Türkiye'den iş ve finans dünyasını temsilen 100'ü aşkın iş insanı katıldı.

Aşan, temasları kapsamında MÜSİAD Hollanda Şubesi üyeleri ile de bir araya geldi. Şube Başkanı Ali Köklü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Hollanda'da ticari faaliyetlerini yürüten iş insanlarının sorunları kapsamlı şekilde ele alınarak, güncel ekonomik gelişmeler ve MÜSİAD faaliyetleri değerlendirildi.

Kaynak: AA

Göksel Aşan, Amsterdam, Hollanda, Türk İş, Türkiye, Uluslararası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Money 20/20 Europe etkinliğine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
17:36 Okan Buruk’a sitem etmişti Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı Okan Buruk'a sitem etmişti! Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:10 İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
16:02 Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 17:50:37. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Money 20/20 Europe etkinliğine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement