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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Emniyet Müdürleri Görevden Alındı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Emniyet Müdürleri Görevden Alındı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adana, Iğdır ve Siirt İl Emniyet Müdürleri görevden alındı. Yerlerine yeni atamalar yapıldı. Ayrıca, 126 kaymakam ve 20 vali yardımcısı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na da atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Emniyet Müdürleri Görevden Alındı
27.01.2024 - 01:44,  Güncelleme: 01:46
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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre; Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin yerine Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca'nın yerine Erden Sakarya ve Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu'nun yerine Necmettin Öztürk atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre; Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu görevden alınırken; Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erden Sakarya ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne Necmettin Öztürk atandı.

Yayınlanan atama kararlarıyla ayrıca 126 kaymakam ve 20 vali yardımcısı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yalçın Aydın'ın ataması yapıldı.

Kaynak: ANKA
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Iğdır, Siirt, Adana, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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