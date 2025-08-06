Cumhurbaşkanlığı NeXT Sosyal'de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Türkiye'nin sosyal platformu NeXT Sosyal'de biz de varız. Yerli ve milli sosyal medya platformumuzdan bizi (https://sosyal.teknofest.app/@iletisim) takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.