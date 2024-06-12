ÇYDD, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nde destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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ÇYDD, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nde destek çağrısı yaptı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nde çocuk işçiliğiyle mücadeleye destek çağrısında bulunarak, çocukların eğitim haklarını savunmak ve sömürüye karşı durmak için çalıştıklarını belirtti. Dernek, Üretimden Yeniden Eğitime Projesi (ÜYEP) ile birlikte birçok çocuğun eğitim hayatına geri dönmesini sağladıklarını ve daha fazla destek beklediklerini ifade etti.

12.06.2024 13:17
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(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nde herkesi çocuk işçiliği ile mücadeleye destek vermeye davet ederek, "Çocuklarımızın ucuz iş gücü olarak görülmesine, bedenlerinin ve emeklerinin sömürülmesine karşıyız. Çocuklarımız, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceğidir; onları korumak, eğitmek ve haklarını savunmak hepimizin toplumsal görevidir" açıklamasını yaptı.

ÇYDD, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nde, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi uyarınca 18 yaş altı tüm bireylerin çocuk olduğunu bir kez daha hatırlatıyor;  çocuklarımızın eğitim hakkını savunmak ve çocuk işçiliğiyle mücadele etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızın yeri tekstil, sanayi vb. çalışma ortamları değil, eğitim kurumlarıdır. Onların ucuz iş gücü olarak görülmesine, bedenlerinin ve emeklerinin sömürülmesine karşıyız. Çocuklarımız, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceğidir; onları korumak, eğitmek ve haklarını savunmak hepimizin toplumsal görevidir. Bu amaç doğrultusunda; 2013 yılında çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocukların yeniden eğitime kazandırılması için başlattığımız Üretimden Yeniden Eğitime Projesi (ÜYEP) ile birlikte okul hayatından uzaklaşarak çalışmak zorunda kalan 165 çocuğumuzun eğitim hayatına geri dönmesini sağladık. Sanatsal faaliyetler, spor aktiviteleri, rehberlik ve psikolojik destek çalışmaları ile çocuklarımızın sosyal gelişimini de desteklediğimiz proje kapsamında 2024 yılının ilk yarısında da 14 öğrencimizin daha eğitime geri dönmesini sağladık. Daha binlerce çocuğumuzun okul yerine iş yerlerinde çalıştırıldığı biliyoruz. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın kendilerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için laik, bilimsel, karma ve kamusal eğitimle yaratıcı, özgür bireyler olarak yetişmeleri gerekir. Bu doğrultuda sorumluluklarımızı biliyor, herkesi çocuklarımızın eğitim haklarına sahip çıkmaya ve çocuk işçiliği ile mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Çocuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇYDD, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nde destek çağrısı yaptı - Son Dakika

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