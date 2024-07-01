ÇYDD, Sivas Katliamı'nın yıldönümünde açıklama yaptı

Güncel

(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 2 Temmuz Sivas Katliamı'nın yıldönümüne ilişkin, "33 aydınımızı elimizden alan bu gerici saldırı, Cumhuriyetimizin ve laikliğin sarsılmaz gücünü kıramadı ve asla da kıramayacak. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığını ve Cumhuriyet Devrimlerini sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacaktır" açıklaması yaptı.

ÇYDD, 2 Temmuz Sivas Katliamı'nın yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı. ÇYDD'nin açıklaması şöyle:

"Toplumsal hafızamızda büyük bir acı ve kara leke olan Sivas Katliamı'nın 31. yıl dönümünde kaybettiğimiz canlarımızı saygıyla anıyoruz. Pir Sultan Abdal'ı anmak için Sivas'a gelen 33 aydınımız, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde, gerici bir grubun saldırısında hayatını kaybetti. Laik, demokratik ve üniter devlet yapımıza yönelik açık bir tehdit oluşturan bu hain saldırı; 'Kahrolsun laiklik' ve 'Yaşasın Şeriat' sloganlarıyla başladı ve sonuçlarıyla siyasal tarihimizden silinmeyecek bir yara, yüreğimizde hiç dinmeyen bir acı bıraktı. Bu gerici ayaklanma sadece aydınlarımızı değil, en başta Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin temel kazanımları olan laikliği, bilimi, demokrasiyi ve çağdaşlaşmayı hedef aldı.

"Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığını ve Cumhuriyet Devrimlerini sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacaktır"

Kurtuluş Savaşı sırasında ve Cumhuriyet'in ilanından sonra da birçok bölücü, gerici ve yıkıcı isyanla karşılaşan Türkiye Cumhuriyeti, her seferinde bu tehditleri alt etmeyi başarmıştır. 2 Temmuz 1993'te yaşananlar da bu karanlık girişimlerin bir devamıdır. 33 aydınımızı elimizden alan bu gerici saldırı, Cumhuriyetimizin ve laikliğin sarsılmaz gücünü kıramadı ve asla da kıramayacak. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığını ve Cumhuriyet Devrimlerini sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacaktır.

"Sivas'ta insanlığa karşı işlenen bu suçu unutmayacağız, unutturmayacağız"

Sivas Katliamı, çağdaşlığa, düşünce özgürlüğüne ve toplumsal barışa yönelik acımasız bir saldırıydı. Bu korkunç olayda kaybettiğimiz değerli insanları anarken hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve laik Cumhuriyetimizin kazanımlarına olan inancımızı bir kez daha vurguluyoruz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, laikliğin, demokrasinin ve hukuk devletinin toplumumuzun barış ve huzur içinde yaşamasının teminatı olduğunu hatırlatıyoruz. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta kaybettiğimiz canlarımızı saygıyla anıyor, onların anısını yaşatacağımızı ve laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin ışığını asla söndürmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Sivas'ta insanlığa karşı işlenen bu suçu unutmayacağız, unutturmayacağız."