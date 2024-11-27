Dahiye'de Ateşkes Coşkusu - Son Dakika
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Dahiye'de Ateşkes Coşkusu

İsrail-Lübnan ateşkesi Dahiye'de coşkuyla kutlandı, halk evlerine döndü ve mutluluk yaşandı.

27.11.2024 17:46
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Bugüne kadar İsrail ordusunun yoğun saldırılarına hedef olan başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes antlaşması coşkuyla kutlandı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Dahiye sakinleri, İsrail saldırılarının harabeye çevirdiği bölgede boşalttıkları evlerine dönmeye başlarken uzun araç kuyrukları oluştu.

Bölgeyi saldırılar sırasında da terk etmeyen az sayıda kişi ve evlerine dönen halk ile Hizbullah sempatizanları, Dahiye sokaklarında ve meydanlarında sloganlar atarak ateşkesi kutladı.

Meydanda ateşkesi coşkuyla kutlamaya çalışan Dahiye sakinleri, AA muhabirine yaşadıkları mutluluğu anlattı.

"Evimizdeydik, korkmadık ve kaçmadık"

İsrail saldırıları boyunca Dahiye'nin Şiyah bölgesindeki evini, komşu binalara saldırılar düzenlenmesine rağmen terk etmeyen Sukayne Nasreddin, evini işaret ederek, "Benim evim tam burada. 60 günden uzun süren savaş boyunca evimizdeydik, korkmadık ve kaçmadık." dedi.

Şiyah sakinlerinin İsrail saldırıları sırasında evinde kaldığını belirten Nasreddin, "Savaşın gidişatını sosyal medyadan takip ediyorduk ve ona göre de tedbir alıyorduk. Düşman saldırıları çok yakın olmadığı müddetçe normal hayatımızı sürdürüyorduk. Savaş hiç iyi bir şey değil; ama biz direndik ve direnmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ali isimli genç Lübnanlı da insanların sevindiğini ve mutlu olduğunu görmenin çok güzel bir manzara olduğunu söyledi.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de tahribatın çok büyük olmasına karşın mutlu olduklarını dile getiren Ali, Lübnan'ın güneyindeki kara çatışmalarının İsrail'i ateşkese zorladığını öne sürdü.

Ali, özellikle Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırılarının yaklaşık 1 senedir yerinden ettiği insanların ateşkesin yürürlüğe girmesiyle evlerine dönmeye başladığını hatırlatarak, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Ateşkes sağlandığı için mutluluğun yanında gurur da duyduklarını dile getiren Raşa isimli genç ise Dahiye'nin Leyleki bölgesinde yaşadığını ve ateşkesin ilanıyla geri döndüğünü aktardı.

Raşa, tüm olumlu duyguları hissettiklerini, fakat kayıpları için de üzgün olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, beyrut, Son Dakika

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